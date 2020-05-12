Брат Альнура Ильяшева сообщил, что на него подал в суд депутат маслихата Алматы

Дос Ильяшев, брат арестованного политического активиста Альнура Ильяшева,сообщил Vласти, что на него подал в суд депутат маслихата города Алматы Вячеслав Банщиков. Ильяшев сообщил, что не знает точно, по какой причине на него подали в суд. Ранее у себя в Facebook он написал, что иск может быть связан с его видео, в котором он высказался по поводу «его (Банщикова — V) причастности к воде «Samal» и показал схему, как они бюджет пилят».

«Я начал смотреть тендера и увидел, что они (различные городские учреждения, в основном образовательные, по словам Ильяшева - V) по самой высокой цене закупают воду», - сказал он Vласти.

Корреспондент Vласти позвонил на номер, указанный в качестве контактного на сайте депутата от партии «Нур Отан» Вячеслава Банщикова, но телефон оказался выключен. На сообщение, написанное в WhatsApp, пока не ответили.