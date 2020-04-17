Политактивиста Альнура Ильяшева водворили в ИВС

Политический активист Альнур Ильяшев водворен в изолятор временного содержания. Как сообщил департамент полиции Алматы, он «подозревается в распространении заведомо ложной информации». Ранее дозвониться до самого Ильяшева и его брата Доса не удалось.

«По данным Следственного управления ДП города Алматы, гр. Ильяшев А. подозревается в распространении заведомо ложной информации. Неоднократные требования прекратить деятельность и не вводить умышленно общественность в заблуждение подозреваемый всячески игнорировал. Не сделал должных выводов даже после решения суда о защите чести и деловой репутации, по результатам чего суд обязал гр. Ильяшева А. принять меры и разместить опровержение ранее распространенным им сведениям», - сообщили в полиции.

Согласно сообщению, «данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.274 ч.4 п.2 УК (Распространение заведомо ложной информации, в условиях чрезвычайного положения)». Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 7 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

В полиции добавили, что Ильяшев задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В Facebook Доса Ильяшева этим вечером появилось видео задержания его брата, однако позднее оно было удалено. Точное время задержания в полиции не указали. Здесь также не предоставили информации о том, когда пройдет заседание суда по определению меры пресечения Альнуру Ильяшеву.

Альнур Ильяшев ведет активную деятельность на протяжении нескольких лет. Он, в частности, судился с акиматом Алматы, требуя раскрытия информации об экологической ситуации в городе. После убийства в центре города олимпийского призера Дениса Тена Ильяшев на протяжении нескольких месяцев добивался разрешения на проведение согласованного митинга протеста, его акция стала первым разрешенным митингом протеста за годы.

Весной прошлого года Ильяшев и еще несколько активистов подали в суд на госорганы и партию власти «Нур Отан», считая, что они препятствовали проведению съезда партии «Наше право» Санавар Закировой. Иск был отклонен, а позднее «Нур Отан» подал иск против Ильяшева и других активистов, требуя с них компенсации в 20 млн. за причинение ущерба деловой репутации. Суд взыскал с активистов 6 млн. тенге – в пользу нескольких членов партии и обязал Ильяшева и других активистов опровергнуть свои высказывания.

В последние недели в СМИ, принадлежащих партии "Нур Отан" была опубликована серия заметок, в которых Ильяшева называли провокатором.

В департаменте полиции Алматы никак не пояснили, почему дело против Альнура Ильяшева возбуждено именно по статье о распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения, поскольку указанные события произошли задолго до введения в стране режима ЧП.