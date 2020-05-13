Сенат США рассматривает законопроект о санкциях против Китая из-за COVID-19

Как отметил сенатор Линдси Грэм, санкции против КНР будут введены, если Пекин не предоставит полной информации о том, как началась пандемия коронавируса.

«Я уверен, что без обмана Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы здесь, в США», - заявил он. Сенатор также считает, что «Китай никогда не будет сотрудничать в рамках серьезного расследования до тех пор, пока его не принудят». Напомним, что Китай отказался допускать международных специалистов для расследования в лабораторию Уханя, откуда начал распространяться COVID-19.

Линдси Грэма поддержали еще 8 сенаторов. Согласно законопроекту, в течение двух месяцев конгресс США должен получить подтверждение того, что Китай предоставил отчет органам, ведущим расследование, от США, стран-союзников или организаций, аффилированных с ООН (Всемирной организации здравоохранения); закрыл все рынки, где продаются дикие животные, которые могут представлять угрозу заражения для людей; освободил гонконгских активистов, арестованных после начала распространения коронавируса. Если этих подтверждений не будет, то президент США Дональд Трамп будет уполномочен ввести санкции. Это может быть замораживание активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет американским финансовым организациям на выдачу кредитов китайским предприятиям и др.

В середине апреля телеканал Fox News сообщил, что вирус начал распространяться из лаборатории Уханя, где был создан при попытке Китая обогнать США в сфере биологических разработок, а первым заразившимся стал сотрудник лаборатории. Однако Китай отвергает все обвинения в намеренном создании вируса.