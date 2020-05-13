Страны ЕАЭС и КНР будут обмениваться информацией о ввозимых товарах

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики». Документ регламентирует основные этапы информационного обмена, механизм взаимодействия сторон и требования к объему и составу сведений, однако не затрагивает товары, ввозимые физическими лицами для личного пользования.

«Положения соглашения регламентируют основные этапы информационного обмена, механизм взаимодействия сторон и требования к объему и составу сведений. Взаимообмен данными предполагается по экспортным и транзитным декларациям участников внешнеэкономической деятельности, за исключением товаров физических лиц для личного пользования», - сказал депутатам первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов.

Он пояснил, что обмен информацией будет осуществляться в электронном виде по всем видам транспорта с использованием интегрированной информационной системы ЕАЭС и информационной системы уполномоченного органа КНР.

Вместе с тем не позднее 18 месяцев с даты вступления соглашения в силу будут заключены отдельные протоколы, определяющие структуру, формат сведений, а также технические условия информационного обмена.

«Обмен информацией по данному соглашению позволит ускорить совершение таможенных операций, применять полученные сведения в целях повышения эффективности системы управления рисками и выявлять факты уклонения от таможенного контроля», - подчеркнул министр финансов.

Наряду с этим, добавил Смаилов, для обеспечения безопасности предполагается снижение рисков, связанных с ввозом на таможенные территории двух сторон потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров.