В два раза вырастут штрафы в Казахстане за курение в неположенных местах

В Казахстане в два раза увеличат штрафы за курение в неположенных местах и введут административную ответственность за курение в машине, в которой находятся дети. А вот за продажу табака несовершеннолетним адмответственность усилится. Соответствующие поправки в законодательство по вопросам здравоохранения в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении одобрил мажилис.

В частности, как отмечается в заключении комитета мажилиса по социально-культурному развитию, документом усиливается ответственность за несоблюдение требований законодательства по профилактике и ограничению табакокурения.

«Административные штрафы за продажу табака и табачных изделий несовершеннолетним лицам, за умышленное распространение, выставку или продажу товаров, имеющих марку табачного изделия, кроме самих табачных изделий, предлагается увеличить в два раза; за нарушение требований законодательства по продаже табака и табачных изделий, за нарушение запрета потребления табака и табачных изделий в неустановленных местах, незаконную рекламу табака и табачных изделий размер административных штрафов увеличен на 30-50%», - говорится в заключении.

В законодательство внесена адмответственность за продажу табака и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года. Штраф за это в первый раз установлен в размере от 15 до 100 МРП, а при повторном нарушении – от 30 до 200 МРП.

Законопроект дополнен новой нормой, запрещающей потребление табачных изделий в машине во время нахождения в авто несовершеннолетних лиц.

«Административный штраф установлен в размере 10 месячных расчетных показателей за однократное правонарушение и 20 месячных расчетных показателей за повторное правонарушение», - уточняется в заключении комитета.