Поправки по вопросам защиты материнства и детства подписал Токаев

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты материнства и детства», сообщается на сайте Акорды.

Как сообщала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, до сих пор вопросы реабилитации детей, вернувшихся из зон боевых действий, на законодательном уровне не были урегулированы. Теперь же документ закрепляет компетенцию уполномоченного органа в области образования и науки – МОН – по осуществлению межотраслевой координации по вопросам социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности, а также определяет перечень социальных услуг, направленных на социальную реабилитацию детей, пострадавших от террористической деятельности.

Кроме того, для оказания помощи многодетным семьям вносится норма по установлению пособия семьям, имеющим 8 и более детей, по 4 МРП на каждого ребенка, начиная с 1 января 2020 года.

Законом вносятся изменения и дополнения в законы «О противодействии терроризму», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» и «О специальных социальных услугах».