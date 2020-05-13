В Казахстане законодательно ввели термин «кандас» вместо «оралман»

Законом термин «оралман» заменяется на «кандас», который в вольном переводе обозначает «однокровные». Напомним, что такое поручение ранее давал президент.

В целом же документ направлен на совершенствование миграционного законодательства по таким направлениям, как создание благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих в Казахстан и переселенцев; построение эффективной системы внешней трудовой миграции, ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата; расширение правовой базы в сфере регулирования миграционных процессов с учетом передового международного опыта и пресечение нелегальной миграции.

Ранее этнические казахи для получения статуса оралмана должны были подтвердить факт своего проживания на территории иностранного государства до приобретения независимости Казахстаном. На практике этнические казахи, родившиеся после 1991 года, не могут предоставить такие документы. В связи с этим главным критерием для присвоения статуса оралмана теперь будет факт, что этнический казах ранее не состоял в гражданстве Республики Казахстан. Кроме этого, они имеют право одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства.

Также для предоставления комплекса социальных услуг по размещению, трудоустройству и адаптации переселенцев расширены функции центров по оказанию адаптационных и интеграционных услуг не только оралманам, но и переселенцам.

А в целях создания благоприятных условий для инвесторов предусматривается распространение действия разрешений на привлечение иностранной рабочей силы на другие административно-территориальные единицы. При этом работодатель должен оплатить налоговый сбор в бюджет каждого региона, указанного в разрешении, а также иметь договор на выполнение работ и оказание услуг в соответствующих регионах. Также предусматривается расширение возможностей для высококвалифицированных иностранных работников самостоятельно трудоустроиться в приоритетных секторах экономики на основании справки о квалификации, данная компетенция передана от Минтруда и соцзащиты на уровень местных исполнительных органов.

В связи с учащением фактов привлечения субъектами малого предпринимательства трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в бизнесе, законом они приравниваются к «сезонным работникам» согласно действующей системе привлечения ИРС при уплате налогового сбора в 8 МРП в месяц. При этом для сезонных работников будет определен перечень профессий, по которым они могут быть привлечены.

В целях расширения правовой базы в сфере миграционных процессов и пресечения нелегальной миграции внедрена государственная пошлина в размере 4 МРП за выдачу разрешения на постоянное место жительство для иностранцев; имплементированы международные положения по реадмиссии в национальное законодательство; внесены дополнения, предусматривающие ограничения по выезду лиц на ПМЖ, имеющих задолженность по исполнительному производству; для упрощения порядка оформления гражданства РК определена категорию лиц (этнические казахи, лица без гражданства, лица с паспортами СССР образца 1974 года, а также женщины, подпадающие под действие Конвенции о гражданстве замужней женщины), на которых не распространяются законодательные нормы по проживанию на территории Казахстана менее 183 дней в течение 1 года и наличию административных нарушений.