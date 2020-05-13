Гостиницы, отдельные кафе и религиозные объекты заработают в Казахстане с 18 мая

Гостиницы, объекты общественного питания, летние площадки, а также религиозные объекты заработают в Казахстане с 18 мая. Такое решение было принято сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

С 13 мая возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан.

С 18 мая будет разрешена деятельность: гостиничных комплексов; объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест; объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками в соответствии с санитарными требованиями; работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.

А с 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая.