Закон, позволяющий властям оперативно принимать меры в режиме ЧП, принял сенат

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЧП», который позволяет властям в упрощенном режиме принимать решения во время действия режима чрезвычайного положения.

«Целью проекта закона является возможность принятия оперативных мер в период чрезвычайного положения для обеспечения социально-экономической стабильности. Законопроектом определяется механизм функционирования государственного управления в период чрезвычайной ситуаций», - сказал министр национальной экономики Руслан Даленов, отметив, что для этого вносятся поправки в законы «О чрезвычайном положении» и «О правовых актах».

В частности, закон «О чрезвычайном положении» дополняется особенностями действия 14 сфер законодательства в период чрезвычайного положения – это налоговое, бюджетное, таможенное, банковское, трудовое, антимонопольное законодательство, законодательство о здоровье, государственных закупках, о валютном регулировании, в сфере социальной защиты, государственного имущества, государственного контроля и надзора, а также реализации международных обязательств страны.

«Правовые акты, принятые в период чрезвычайного положения, в целом будут действовать до окончания срока его действия. Исключение составят акты, в которых будет установлен иной срок их действия», - уточнил глава Миннацэкономики.

В закон «О правовых актах» предложена поправка, согласно которой действие нормативного правового акта или отдельных его норм может быть приостановлено в случае и порядке, установленном законом «О чрезвычайном положении».

«В целом указанные поправки направлены на обеспечение социально-экономической стабильности в период чрезвычайного положения», - заключил Даленов.

Отметим, в заключении научной экономической экспертизы к законопроекту говорится, что его реализация «позволит обеспечить оперативное вмешательство президента в общественные отношения в условиях чрезвычайного положения, требующего неотлагательных действий, направленных на сохранение стабильности и обеспечение национальной, в том числе экономической безопасности государства».