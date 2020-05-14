Сотни дворов подтоплены в трех районах Туркестанской области из-за проливных дождей

«Всю ночь шел дождь, не прекращается до сего момента. Выпало уже свыше 40 мм осадков, и эта цифра, возможно, увеличится до конца дня. Все силы ДЧС Туркестанской области приведены в боевую готовность, они дежурят на всех горных речках и ручьях. К сожалению, произошло подтопление нескольких сотен дворов в городе Ленгер и в селах Толебийского района. Кроме того, в Толебийском районе 4 дома затопило, уровень воды выше 10 см. Погибло 8 голов домашнего скота. Сейчас там работает свыше 150 человек, эвакуированы жители трех поселков в профессионально-технический колледж №8 и подготовлен многофункциональный колледж №9 для дополнительной эвакуации», - рассказал заместитель акима области Сакен Калкаманов в прямом эфире на Facebook.

Кроме того, по его информации, в Казыгуртском районе подтоплено 6 дворов и прилегающая территория поликлиники в поселке Каржат. Из сельского округа Сабыра Рахимова силами ДЧС Туркестанской области проведена частичная эвакуация населения: в село Кокбел вывезено 133 человека, из них 45 детей.

«Все эвакуированные разъехались по родственникам. В зоне подтопления проводятся работы по очистке арыков», - уточнил Калкаманов.

В Байдибекском районе в результате перелива воды из канала в сельском округе Акбастау в воде оказались 13 дворов в трех населенных пунктах, уровень воды достигает около 20 см. Силами ДЧС из села Туракты эвакуированы 55 человек, из них 18 детей, в эвакопункт школы имени Валиханова в селе Акбастау.

«В целом ситуация под контролем, в 7 часов вечера вчера создан оперативный штаб в районе, его возглавляет аким района, туда (в Толебийский район – V) выехал ранним утром аким области Умирзак Естаевич (Шукеев – V)», - проинформировал Калкаманов, подчеркнув, что в регионе «в настоящее время, чтобы с уровнем нанесенного ущерба бороться, есть все силы и средства».

«Мы будем наблюдать за погодой. Если дождь еще сильнее пойдет, а мы сейчас предполагаем, что два дня будет идти дождь, если он усилится, то ДЧС области обратится в ситуационный центр республики, и будут направлены дополнительные средства из соседних регионов как это произошло в Мактаарале. Если дожди будут продолжаться, у нас есть определенный план действий, который мы приведем в исполнение и постараемся не допустить дальнейшего затопления дворов. Мы подготовили эвакопункты в каждом из трех районов, которые сейчас страдают от проливных дождей, люди будут вовремя переселены в безопасное место», - заверил замакима.

Он также сообщил, что по опыту Мактааральского района «приглашены соседние районы»: Сайрамский, Казыгуртский, Тюлькубасский, «которые будут оказывать помощь в эвакуационных пунктах и бороться с последствиями вот этого наводнения». А после завершения ликвидационных работ власти приступят к оценке ущерба.

По данным акимата области, 13 мая в Толебийском районе в сельском округе Каскасу в связи с сильными дождями и поднятием уровня воды в реке Каскасу произошел перелив воды. В результате размыто четыре моста внутри села, погибло 4 головы КРС и 4 головы МРС, в селе Екпинди подтоплены 4 частных жилых дома и подворья жилых домов. А вечером в среду начало подтапливать село Достык, людей эвакуировали. Было создано 2 эвакуационных пункта: в городе Ленгер - школа им. Т.Тажибаева и в селе Киели тас - школа им.Султан Рабат.