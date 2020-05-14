Должностные лица холдинга «Байтерек» подозреваются в хищении почти 200 млн тенге

«Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «НУХ «Байтерек» и других лиц, по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закуп консультационных услуг по преобразованию бизнес-модели дочерней организации АО «Национальное агентство по технологическому развитию» в размере 197 млн тенге», - рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге.

Кроме того, столичным департаментом также начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана» и других лиц, подозреваемых в хищении 20 млн тенге бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Ревизия земельных участков в г.Нур-Султан».