Также в хищении 20 млн подозревается глава столичного управления архитектуры
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Должностные лица холдинга «Байтерек» подозреваются в хищении почти 200 млн тенге
Фото Жанары Каримовой

В столице начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «НУХ «Байтерек», подозреваемых в хищении бюджетных средств, сообщает «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «НУХ «Байтерек» и других лиц, по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закуп консультационных услуг по преобразованию бизнес-модели дочерней организации АО «Национальное агентство по технологическому развитию» в размере 197 млн тенге», - рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге.

Кроме того, столичным департаментом также начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана» и других лиц, подозреваемых в хищении 20 млн тенге бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Ревизия земельных участков в г.Нур-Султан».

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