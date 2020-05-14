В Узбекистане три региона объявлены свободными от коронавируса

В Узбекистане Ферганская область стала еще одним регионом, свободным от COVID-19, сообщает РИА Новост и.

По данным Миздрава, «от коронавируса выздоровел и отправлен на реабилитацию последний пациент». В целом в регионе от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 157 пациентов.

Ранее минздрав сообщал, что три области Узбекистана стали полностью свободными от COVID-19 – Джизакская, Кашкадарьинская и Навоийская. Однако позднее в Навоийской области вновь было зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом.

Первый случай коронавируса был выявлен в Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 2 620 случаев заражения, скончались 11 пациентов, 2076 выздоровели, на лечении находятся 533 человека, более 40 тыс. человек находятся на карантине.

В связи с распространением коронавируса с 1 апреля в Ташкенте и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Но уже с 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.