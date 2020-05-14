В Алматы планируется построить еще одну инфекционную больницу

В Алматы поднят вопрос о строительстве нового инфекционного стационара на 700 коек, так как в существующих стационарах вентиляционные системы не соответствуют всем требованиям инфекционного контроля, сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев в ходе онлайн-заседания общественного совета в четверг.

Он отметил, что в инфекционных госпиталях уже была проведена работа по инфекционному контролю, однако, «вопросы, связанные с вентиляцией, предстоит (решить – V)».

«У нас многие больницы советских времен, по многим требования вентиляционным систем, инфекционного контроля, многие наши больницы на сегодняшний день, если признаться, не соответствуют многим СанПинам. (…) В связи с этим сейчас принимаются меры со стороны городского акимата, лично акима города о строительстве нового соответствующего всем требованиям нового времени инфекционного стационара для города на 700 коек. Этот вопрос поднят по визиту главы государства, будет решаться постепенно», - сообщил Абилдаев.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что при этом на уровне акимата и маслихата будет подниматься вопрос о выделении целевых средств, «чтобы привести в соответствие вентиляционную систему наших медучреждений», и попросил поддержки общественного совета в этом вопросе.