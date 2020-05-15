В Казахстане за сутки зарегистрировано 118 новых случаев COVID-19

В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 118 новых случаев коронавирусной инфекции, прирост составил 2,1%. Вторые сутки подряд в стране отмечается снижение прироста новых случаев – за 13 мая было 154 новых случая, а до этого было зарегистрировано 210 случаев заражения.

Больше всего новых случаев накануне было зарегистрировано в Актюбинской области – 29, прирост составил 15,8%, а также в столице – 25, прирост – 2,2%. В Атырауской области выявлено еще 17 инфицированных, прирост – 3,7%.

11 новых случаев зарегистрировано в Алматы, прирост составил 0,7%. В Карагандинской области вирус выявлен еще у 8 человек, прирост новых случаев – 3,9%. В Западно-Казахстанской области 7 новых случаев (2,6%), в Шымкенте 5 новых случаев (2%), по 4 – в Костанайской области и Акмолинской области (прирост составил 5,9% и 3,6% соответственно). 3 новых случая подтверждено в Мангистауской области (2,2%), 2 – в Жамбылской области (1%), по одному новому случаю в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Кызылординской областях (прирост 1,8%, 0,5% и 0,4% соответственно).

Всего в Казахстане зарегистрировано 5 689 случаев заражения.