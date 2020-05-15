Ранее она занимала пост вице-министра информации и общественного развития
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Нургуль Мауберлинова возглавила отдел внутренней политики администрации президента
Фото Sputnik / Владислав Воднев

Распоряжением главы государства Нургуль Мауберлинова назначена заведующим отделом внутренней политики администрации президента, сообщается на сайте Акорды.

Другим распоряжением главы государства занимавший этот пост Гани Ныгыметов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Нургуль Мауберлиновой 46 лет. Она выпускница Саранского педагогического училища, окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Трудовую деятельность начала в 2006 году главным экспертом комитета информации и архивов министерства культуры и информации. В разные годы была главным консультантом информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра, замдиректора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте РК, возглавляла комитет информации министерства информации и коммуникаций, была вице-министром информации и коммуникаций, а до нового назначения – вице-министром информации и общественного развития.

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