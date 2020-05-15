Обстановка в подтопленных населенных пунктах Туркестанской области стабилизировалась – КЧС

В Туркестанской области, где в результате сильных дождей были подтоплены дома и дворовые территории в нескольких районах, обстановка стабилизировалась, а уровень воды в Шымкенте снизился, сообщает пресс-служба комитета по ЧС МВД.

«Из населенных пунктов Туркестанской области, в которых произошло подтопление жилых домов, дворовых территорий и размывов автомобильных мостов из-за выпадения обильных осадков в виде дождя вода откачана. Обстановка стабилизировалась. Эвакуированные люди возвращаются в свои дома», - говорится в сообщении.

В настоящее время аварийно-спасательные работы проводятся в городе Ленгер – здесь откачивают воду и очищают арыки, проводятся дворовые обходы для оценки материального ущерба.

Всего в ликвидации последствий ЧС задействованы силы и средства ДЧС региона в количестве 52 человек личного состава, 27 мотопомп и 15 единиц техники и 241 человек и 33 единицы техники от местных исполнительных органов.

В КЧС также сообщили, что уровень воды в Шымкенте снизился. В результате выпадения обильных осадков и поступавшей воды по арычным каналам из Толебийского района в селе Елтай Енбекшинского района произошло подтопление 38 жилых домов и 60 дворовых территорий с хозяйственными постройками, были разрушены 11 хозяйственных построек и одно жилое временное строение. Было откачано более 7 тысяч кубометров воды, из зоны подтопления эвакуировано 300 человек. В селе Откорм Енбекшинского района на подпорном-перекатном сооружении произошел подмыв левого берега реки Бадам, из-за чего создалась угроза обрушения двух жилых домов. Силами спасателей эвакуирован 31 житель. В результате проведенных берегоукрепительных работ угроза подтопления снята. А в селе Абдулабад произошло подтопление 3 дворовых участков с хозяйственными постройками. Спасателями и сотрудниками местных исполнительных органов из данных дворов откачано свыше 600 кубометров воды.

Всего в аварийно-спасательных работах задействованы 168 человек личного состава, 19 единиц техники и 21 мотопомпа ДЧС Шымкента, 74 работника и 55 единиц техники местных исполнительных органов, 100 военнослужащих и 4 единицы техники Национальной гвардии.

Вместе с тем, по данным КЧС, в Мактааральском районе остаются подтопленными 1030 жилых домов в населенных пунктах Нурлыжол, Фердоуси, Оргебас, Достык и Женис. Работы по возведению защитных дамб, откачке воды с подтопленных территорий и эвакуации имущества населения продолжаются.

«На сегодняшний день откачано более 6,2 млн кубометров воды. Возведены временные дамбы общей протяженностью 22 км, уложено свыше 87 тыс. мешков и для отвода воды установлены 3 коллектора. В результате проведенных работ в с.Оргебас открыты внутренние автодороги для передвижения автотранспорта», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что район оказался затопленным в результате прорыва дамбы в Узбекистане. В круглосуточном режиме продолжают работу силы и средства МВД, Минобороны, местных исполнительных органом и МЧС Узбекистана, всего задействовано 1626 человек, 324 единицы техники, 17 плавсредств, 217 мотопомп. Экстренной бригадой ГУ «ЦМК» КЧС и психологами ДЧС Туркестанской области пострадавшему населению оказывается медицинская и психологическая помощь.

Накануне замакима Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщал, что подтоплено «нескольких сотен дворов в городе Ленгер и в селах Толебийского района», в Толебийском районе затопило 4 дома. В Казыгуртском районе подтоплено 6 дворов и прилегающая территория поликлиники в поселке Каржат. Из сельского округа Сабыра Рахимова эвакуировали 133 человека. В Байдибекском районе в результате перелива воды из канала в сельском округе Акбастау в воде оказались 13 дворов в трех населенных пунктах, из села Туракты эвакуированы 55 человек. Кроме этого, по данным акимата области, 13 мая в Толебийском районе в сельском округе Каскасу в связи с сильными дождями и поднятием уровня воды в реке Каскасу произошел перелив воды. В результате размыто четыре моста внутри села, погибло 4 головы КРС и 4 головы МРС, в селе Екпинди подтоплены 4 частных жилых дома и подворья жилых домов. А вечером в среду начало подтапливать село Достык, людей эвакуировали.