Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

В США коронавирусом заразились более 1,44 млн человек, из них 87,5 тыс. умерли, выздоровели более 250,7 тыс.

В России более 262,8 тыс. случаев заражения, свыше 2.4 тыс. летальных случаев и 58,2 тыс. выздоровевших.

В Великобритании заразились 238 тыс. человек, в Испании – порядка 230,2 тыс., в Италии – 223,8 тыс., во Франции – 179,6 тыс., в Германии – 172,2 тыс. По числу смертей от COVID-19 среди европейских стран лидирует Великобритания – свыше 34 тыс. человек, а выздоровели в стран всего 1 047 человек. В Италии умерли 31,6 тыс. человек, выздоровели 120,2 тыс.; Франция и Испания находятся почти на одном уровне по количеству умерших – 27,5 тыс. и 27,4 тыс. соответственно. А выздоровевших в Испании больше, чем во Франции – 144,7 тыс. и 60,5 тыс. соответственно. В Германии умерли почти 7,9 тыс. человек, выздоровели – порядка 151,6 тыс.

В Бразилии число инфицированных превысило 218,2 тыс., умерли 14,8 тыс. человек, выздоровели 84,9 тыс. В Турции за весь период выявлено 146,4 тыс. случаев COVID-19, умерли более 4 тыс. человек, выздоровели 106,1 тыс. В Иране более 116,6 тыс. заболевших за весь период, из них умерли 6,9 тыс., выздоровели 91,8 тыс.

В Казахстане к этому моменту 5 689 случаев заражения, умерли 34 человека, выздоровели 2 707.