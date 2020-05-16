Число случаев COVID-19 в Казахстане превысило 5,8 тысяч

В Атырауской области выявлено 32 новых случая, прирост составил 6,8%, в столице – 26 новых случаев (прирост – 2,2%), в Алматы – 20 (1,2%).

В Кызылординской области коронавирус выявлен еще у 13 человек (прирост 5,6%), в Шымкенте выявлено 12 новых случаев (прирост 4,7%), в Актюбинской области – 11 новых случаев (5,2%), в Алматинской области – 10 (5,2%), в Западно-Казахстанской области – 9 (3,2%), в Павлодарской и Карагандинской областях – по 7 новых случаев, прирост составил 4,5% и 3,3% соответственно. В Мангистауской области подтверждено еще 6 случаев заражения (прирост 4,3%), в Костанайской области – еще 4 случая (прирост 5,6%), в Акмолинской области – 2 (1,8%), в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях – по одному новому случаю (прирост 1,8% и 0,5% соответственно).

В Павлодарской области COVID-19 выявлен у жителей города Экибастуза: у женщины 80 лет, у двух женщин 78 лет, а также у женщин 53 лет, 51 года и 58 лет, у мужчин 77 и 54 лет. Все они – из числа контактных с ранее выявленными больными, но за медицинской помощью не обращались, занимались самолечением, сообщает оперштаб.

«У всех зарегистрировано повышение температуры, слабость, кашель, одышка. Пациенты госпитализированы в инфекционное отделение Экибастузской городской больницы. У женщин установлен диагноз – острый бронхит, хронический бронхит и ОРЗ. Мужчина 1966 года рождения госпитализирован с диагнозом – острый бронхит. Одна из женщин стоит на учете с бронхиальной астмой. 77-летний мужчина стоит на учете с ишемической болезнью сердца», - проинформировали в штабе.

Здесь также сообщили, что в связи с регистрацией COVID-19 у больных с хроническими заболеваниями Экибастузским городским управлением будут проведены проверки медорганизации города «по факту ослабленной работы организаций ПМСП по наблюдению за гражданами, состоящими на диспансерном учете».

В Туркестанской области при обследовании выявлен факт заражения COVID-19 у 32-летнего жителя Сайрамского района. В Алматинской области 6 случаев заражения зарегистрировано в городе Талдыкорган, по 2 случая – в Кегенском и Талгарском районах. Все 10 пациентов выявлены активно, 8 были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, 2 были выявлены при обращении в медицинское учреждение.

В Карагандинской области заразились двое жителей Караганды – 25-летняя девушка и 34-летний мужчина, четверо жителей Темиртау - женщина 47 лет и трое мужчин 51 года, 49 лет и 33 лет, а также 25-летняя жительница города .Жезказган. Все они являются близкими контактными с ранее заболевшими.

В Кызылординской области все 13 заболевших прибыли из Атырау, где работают вахтовым методом. Из них 12 мужчин и 1 женщина. Они были госпитализированы в карантинный стационар и были взяты ПЦР анализы, лабораторные исследования показали положительный результат на коронавирусную инфекцию.

В Мангистауской области заразились жители Бейнеускго района: 50-летний мужчина, 18-летняя и 19-летняя девушки, девочки 10 и 7 лет. Все были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. Еще одна заболевшая – 47-летняя женщина была выявлена в рамках скрининга.

В Костанайской области 2 факта заражения инфекцией COVID-19 выявлено в городе Рудный в рамках скринингового обследования на ОРВИ и пневмонию. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 77-летней женщины и 33-летнего мужчины. Они госпитализированы в инфекционное отделение Рудненской городской больницы. Также диагноз подтвержден у двух мужчин 30 лет и 29 лет, проживающих в городе Житикара. Оба являются контактными с ранее выявленными больными.

В ВКО коронавирус подтвержден у 48-летнего жителя города Семей, он из числа контактных лиц с ранее заболевшей, в Шымкенте все заболевшие - также контактные.

Всего в стране подтверждено 5 850 случаев, выздоровели 2707 человек, скончались 34.

В Алматы подтверждено 1 709 случаев коронавируса, в столице – 1 199, в Атырауской области – 506, в ЗКО – 288, в Шымкенте – 267, в Кызылординской области – 245, в Актюбинской области – 224, в Карагандинской области – 219, в Жамбылской области – 201, в Алматинской области – 201, в Туркестанской области – 197, в Павлодарской области – 162, в Мангистауской области – 147, в Акмолинской области – 116, в Костанайской области – 76, в ВКО – 57, в СКО – 36.