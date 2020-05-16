В Казахстане уже выздоровела половина зараженных коронавирусом пациентов

В субботу из больниц выписано 255 человек
В субботу из больниц после выздоровления выписано 255 человек - крупнейшее число с начала эпидемии, сообщила пресс-служба Минздрава.
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