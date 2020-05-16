В Казахстане уже выздоровела половина зараженных коронавирусом пациентов

В субботу из больниц после выздоровления выписано 255 человек - крупнейшее число с начала эпидемии, сообщила пресс-служба Минздрава.

Таким образом, общее число выздоровевших в Казахстане достигло 2 959 человек - это половина от всех пациентов с коронавирусом в стране. С начала эпидемии 13 марта и до сегодняшнего дня в Казахстане официально подтверждено 5 850 случаев коронавируса, при этом от его последствий скончалось 34 человека. Известно также, как минимум, о трех случаях, когда пациенты, зараженные коронавирусом, умерли от последствий других болезней.

Больше всего выздоровевших пациентов в Акмолинской области (около 83%), Кызылординской области (около 82%), Северо-Казахстанской области (более 80%). В подавляющем большинстве регионов поправилось более половины пациентов. Меньше - в Атырауской области, Алматы и столице, где число зараженных быстро росло в последние недели.