С 20 мая в столице и Петропавловске заработают ТРЦ и общественные бани

С 20 мая в столице и Петропавловске заработают торгово-развлекательные центры и общественные бани. Такое решение принято сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса, сообщается на сайте премьер-министра.

На заседании были рассмотрены вопросы по текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в своем докладе отметил о необходимости жёсткого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, так как в ряде регионов с учетом послабления карантинных мер наблюдается рост заболеваемости. В этой связи регионам было поручено организовать постоянный контроль соблюдению требований санитарных норм на объектах, возобновивших деятельность.

Однако с учетом «благоприятной эпидемиологической ситуации», комиссией принято решение с 20 мая в столице и Петропавловске возобновить работу торгово-развлекательных центров (без развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров) и общественных бань.

Также на заседании был рассмотрен вопрос вывоза 1 тыс. казахстанцев из-за рубежа, в основном студентов, обучающихся в Российской Федерации.

Как сообщил сегодня на брифинге председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев, за последнюю неделю менее 7% прироста зарегистрировано в Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, в Алматы и столице.