Сменился министр финансов Казахстана

Как сообщается на сайте Акорды, новым министром назначен Ерулан Жамаубаев, а Алихан Смаилов освобожден от этой должности. Он назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана.

Ерулану Жамаубаеву 46 лет. Он выпускник Казахской государственной академии управления по специальности «Финансы и кредит», также окончил Международную бизнес-школу при Казахском экономичеком университета им.Т.Рыскулова по специальности «Стратегический менеджмент». В разные годы работал преподавателем Казахской государственной академии управления, был главным аналитиком, начальником управления, заместителем директора департамента исследований и статистики Национального банка, директором департамента координации Национального банка, управляющим директором АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», завотделом социально-экономического мониторинга администрации президента, помощником президента Республики Казахстан. С марта прошлого года занимал должность ответственного секретаря министерства финансов.

Алихан Смаилов был министром финансов с сентября 2018 года по февраль 2019 года, после был назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов республики, и занимал этот пост до сегодняшнего дня.