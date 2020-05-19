Там проходят лечение уже 211 человек
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На Тенгизе открыли инфекционный стационар на 230 мест
Иллюстративное фото акимата Алматы

На Тенгизском месторождении открыли инфекционный стационар на 230 мест, сообщает оперативный штаб Атырауской области.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе Атырау на Тенгизском месторождении был оборудован инфекционный стационар на 230 мест. Он является филиалом второй областной больницы г.Атырау и расположился на территории вахтового поселка «ПТШО». В настоящий момент лечение там уже проходят 211 больных, из них с легкой формой течения болезни – 55 человек и 156 – бессимптомных пациентов», - проинформировали в штабе.

Для работы в новом инфекционном стационаре привлечены 25 сотрудников второй областной больницы в том числе 3 врача, 16 сотрудников среднего медперсонала и 6 человек младшего медперсонала.

«Дополнительно востребованы 1 терапевт, 1 инфекционист, 8 человек младшего медперсонала, - сообщили в оперативном штабе.

Кроме того, в стационаре работает персонал клиники ТШО – 32 врача и 30 человек среднего медперсонала.

По информации оперштаба, в настоящее время на карантине в стационарах находятся свыше 2 тыс. контактных лиц. На месторождении действует провизорный стационар на 80 коек и карантинные стационары на 610 мест.

Кроме этого, с 19 мая начнет свою деятельность лаборатория республиканского Национального центра экспертизы, сейчас на территории вахтового поселка «ПТШО» сбором и обработкой анализов занимаются три лаборатории – это Атырауский филиал Национального центра экспертизы, лаборатория «Олимп» и мобильная лаборатория Противочумной станции Атырау.

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