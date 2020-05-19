На Тенгизе открыли инфекционный стационар на 230 мест

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе Атырау на Тенгизском месторождении был оборудован инфекционный стационар на 230 мест. Он является филиалом второй областной больницы г.Атырау и расположился на территории вахтового поселка «ПТШО». В настоящий момент лечение там уже проходят 211 больных, из них с легкой формой течения болезни – 55 человек и 156 – бессимптомных пациентов», - проинформировали в штабе.

Для работы в новом инфекционном стационаре привлечены 25 сотрудников второй областной больницы в том числе 3 врача, 16 сотрудников среднего медперсонала и 6 человек младшего медперсонала.

«Дополнительно востребованы 1 терапевт, 1 инфекционист, 8 человек младшего медперсонала, - сообщили в оперативном штабе.

Кроме того, в стационаре работает персонал клиники ТШО – 32 врача и 30 человек среднего медперсонала.

По информации оперштаба, в настоящее время на карантине в стационарах находятся свыше 2 тыс. контактных лиц. На месторождении действует провизорный стационар на 80 коек и карантинные стационары на 610 мест.

Кроме этого, с 19 мая начнет свою деятельность лаборатория республиканского Национального центра экспертизы, сейчас на территории вахтового поселка «ПТШО» сбором и обработкой анализов занимаются три лаборатории – это Атырауский филиал Национального центра экспертизы, лаборатория «Олимп» и мобильная лаборатория Противочумной станции Атырау.