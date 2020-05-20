На всей территории области открываются ТРЦ
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В Северо-Казахстанской области возобновляют работу общественного транспорта внутри региона
фото Данияра Мусирова

Постановлением главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области в регионе с сегодняшнего дня возобновляется движение автобусов, открываются торгово-развлекательные центры.

Согласно документу, открываются автовокзалы и автостанции «с возобновлением регулярного внутриобластного автобусного сообщения». Торгово-развлекательные центры открываются без запуска услуг общественного питания и развлечений (кинотеатры, игровые площадки, фуд-корты и др.) с режимом работы с 10.00 до 17.00. Также начнут работу по всему региону общественные бани, банные комплексы, сауны, без бассейнов, по предварительной записи и режимом работы с 09:00 до 22:00. Фитнес-центры и тренажерные залы будут работать до 22:00.

Вместе с тем пока остаются закрытыми кинотеатры, ночные клубы, детские игровые площадки при торгово-развлекательных комплексах, фуд-корты, компьютерные клубы, кальянные, спортивные комплексы.

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