В Северо-Казахстанской области возобновляют работу общественного транспорта внутри региона

Согласно документу, открываются автовокзалы и автостанции «с возобновлением регулярного внутриобластного автобусного сообщения». Торгово-развлекательные центры открываются без запуска услуг общественного питания и развлечений (кинотеатры, игровые площадки, фуд-корты и др.) с режимом работы с 10.00 до 17.00. Также начнут работу по всему региону общественные бани, банные комплексы, сауны, без бассейнов, по предварительной записи и режимом работы с 09:00 до 22:00. Фитнес-центры и тренажерные залы будут работать до 22:00.

Вместе с тем пока остаются закрытыми кинотеатры, ночные клубы, детские игровые площадки при торгово-развлекательных комплексах, фуд-корты, компьютерные клубы, кальянные, спортивные комплексы.