Рост заболеваемости на Тенгизе может привести к закрытию предприятия – Есмагамбетова

Закрыть объект могут в принудительном порядке
Тамара Вааль, Vласть
В Казахстане отмечается высокий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в закрытых коллективах, в частности, вспышки произошли на Тенгизском месторождении, на НПЗ в Шымкенте и на руднике корпорации «Казахмыс». Как заявила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, в случае, если на Тенгизе будет увеличиваться число инфицированных, предприятие могут закрыть принудительно.
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