Рост заболеваемости на Тенгизе может привести к закрытию предприятия – Есмагамбетова

В Казахстане отмечается высокий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в закрытых коллективах, в частности, вспышки произошли на Тенгизском месторождении, на НПЗ в Шымкенте и на руднике корпорации «Казахмыс». Как заявила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, в случае, если на Тенгизе будет увеличиваться число инфицированных, предприятие могут закрыть принудительно.

«Вторая причина роста заболеваемости – это рост заболеваемости в закрытых коллективах. Отмечается рост заболеваемости на Тенгизском месторождении, где зарегистрированы 935 случаев на сегодня. В Шымкенте также зарегистрирована групповая заболеваемость среди сотрудников ТОО «Petro Kazakhstan Oil Production» – 101 случай среди сотрудников, 23 случая – среди подрядных организаций и среди контактных уже в домашних очагах зарегистрировано уже 69 случаев. В Карагандинской области на одном из рудников корпорации «Казахмыс» также зарегистрировано 34 случая», - сообщила Есмагамбетова.

Учитывая рост заболеваемости на Тенгизе, по ее информации, в Атыраускую область направлена правительственная комиссия, которой принят план-график проведения работ на нефтяном месторождении, направленный на снижение заболеваемости на предприятии.

«В настоящее время необходимо обеспечить контроль за выполнением этого плана графика. В противном случае, это может привести к увеличению числа больных, изоляции и естественному закрытию предприятия или принудительному закрытию предприятия», - подчеркнула главный государственный санитарный врач.