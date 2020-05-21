Национальную систему прослеживаемости товаров создадут страны ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза создадут Национальную систему прослеживаемости товаров, в которой налогоплательщики должны будут указывать сопроводительные документы, без которых движение товаров будет запрещено. Такие нормы содержит закон «О ратификации соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза от 29 мая 2019 года», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«Основными целями соглашения являются обеспечение эффективного контроля за оборотом товаров, выявление незаконного оборота, исключение условий для уклонения от уплаты налогов, увеличение поступлений налогов и таможенных платежей в бюджет. Положения соглашения регламентируют сроки и порядок создания механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев, отметив, что прослеживаемость будет осуществляться по импортным товарам.

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, будет утверждаться советом Евразийской экономической комиссии. При этом каждое государство должно будет создать Национальную систему прослеживаемости, а также обеспечит контроль за оформлением налогоплательщиками в этой системе своих сопроводительных документов.

«Без такого оформления документов перемещение товаров в рамках Евразийского экономического союза будет запрещено», - подчеркнул глава Минфина.

Соглашением также определены требования по обмену информацией по прослеживаемости между государствами-членами ЕАЭС, который будет осуществляться на регулярной основе посредством интегрированной информационной платформы союза. Вместе с тем внедрение механизма прослеживаемости оборота товаров будет осуществляться поэтапно.

«После ратификации соглашения каждое государство-член ЕАЭС в течение 120 календарных дней должно определить органы государственной власти, ответственные за координацию и реализацию механизма прослеживаемости. По истечению 12 месяцев с даты вступления соглашения в силу будет запущен пилотный проект. По результатам пилотного проекта будет принято решение о переходе к постоянному функционированию системы прослеживаемости», - пояснил Жамаубаев.