Суд в США вынес решение против Храпуновых по иску акимата Алматы и БТА Банка

«Акимат Алматы, интересы которого представляет министерство юстиции, и БТА Банк требовали раскрытия ответчиками информации, подтверждающих исковые требования истцов. Изучив позиции сторон, суд пришел к выводу, что Ильяс и Виктор Храпуновы намеренно устроили «игру в кошки-мышки» с судом и их поведение заслуживает наказания. Суд посчитал оправдания Ильяса в отношении утерянных электронных писем невероятными. Суд посчитал, что Храпуновы лгут, когда утверждают, что не помнят определенную информацию, которая прямо относится к исковым требованиям акимата Алматы и БТА Банка. Суд полагает, что Ильяс уничтожил соответствующие улики», - сообщает Минюст.

Судья постановила Ильясу и Виктору Храпуновым оплатить расходы юристов акимата Алматы и БТА Банка, а также «что Храпуновы не имеют больше права вносить определенные доказательства и что присяжным заседателям будет дана инструкция, что Ильяс намеренно уничтожил доказательства, и что уничтоженные доказательства поддержали бы заявляемые исковые требования».

Кроме того, в параллельном судебном процессе акимата Алматы и БТА Банка против Феликса Сатера, суд также вынес решение в пользу истцов. Как отметили в Минюсте, в ходе допроса Сатер заявил, что он опасается, что у Храпуновых и Аблязова есть шпионы в Алматы, и что его безопасность может оказаться под угрозой.

«Суд подчеркнул в своем решении, что этот страх заслуживает доверия, учитывая, что Аблязов был осужден в Казахстане в 2018 году за убийство бывшего руководителя БТА и за другие многочисленные преступления», - проинформировали в ведомстве.

Виктор Храпунов руководил городом Алматы с 1997 по 2004 год. В 2007 году эмигрировал в Швейцарию. В октябре 2018 года алматинский суд заочно приговорил его к 17 годам заключения, а его супругу Лейлу Храпунову – к 14 годам. Экс-акима и его супругу обвиняли в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

В 2018 году министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, говоря о результатах иска акимата Алматы в суд США в отношении семьи Храпуновых, сообщал, что «самый главный результат», которого достиг Казахстан в этом деле, – это то, что Ильяс Храпунов «не смог спокойно легализовать на территории США и штата Калифорния» похищенные деньги. Иск был подан в 2014 году в суд штата Калифорния против экс-акима города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США, которые приобрели в собственность недвижимость и автомобили в Калифорнии. Исковое заявление с требованиями о защите прав истцов калифорнийским судом было отклонено. В 2015 году Ильяс Храпунов попытался вывести все свои активы и вложения с территории США, в результате чего был конфликт с нью-йоркским девелопером. Глава Минюста отмечал, что Казахстан «в этих судебных процессах получил доказательства» вины Храпуновых.