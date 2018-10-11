Бекетаев назвал «главный результат» иска в суд США по делу Храпуновых

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев на Международной конференции на тему «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР» рассказал о результатах иска акимата Алматы в суд США в отношении семьи Храпуновых. Иск был подан в 2014 году в суд штата Калифорния против экс-акима города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США, которые приобрели в собственность недвижимость и автомобили в Калифорнии. Исковое заявление с требованиями о защите прав истцов калифорнийским судом было отклонено.

«Решение суда было на процедурных основаниях, то есть никто не говорит, что суд признал Храпунова невиновным или виновным в чем-либо. В решении суда говорится о том, что для рассмотрения таких споров на территории США нужно большой элемент нанесения ущерба на территории США, и судья отметил, что пока что он этого не видит. То есть из наших исковых требований не все были отклонены. Были, которые основаны на его (Ильяса Храпунова - V) деятельности, деятельности его компании на территории США, и были те, которые просто о возмещении ущерба. То есть мы продолжаем эту работу, и еще раз отмечу: никто не говорит, что эти деньги были украдены или не украдены – такого решения судья не принял», - сказал Бекетаев.

При этом он подчеркнул, что суд в своем решении ссылался на то, что в 2016 году апелляционный суд Нью-Йорка указал, что «для рассмотрения таких споров на территории США нужен элемент нанесения ущерба на территории США».

«Естественно, по нашим искам весь ущерб был нанесен на территории города Алматы, то есть нам нужно сконцентрироваться на вопросе возмещения ущерба, а не на рассмотрении тех действий, которые впоследствии были сделаны компаниями, через которые проводились эти деньги и заходили на территорию США. Мне очень важно отметить другой элемент, который остается вне внимания и СМИ, и общественности. Самый главный результат, который, на мой взгляд, мы достигли – это то, что деньги он не смог спокойно легализовать на территории США и штата Калифорния. И если бы не было этого иска, то эти виллы, дорогостоящие машины – они бы спокойно ездили на этих машинах, жили на виллах», - указал Бекетаев.

Он добавил, что после того, как были поданы эти иски, в 2015 году Ильяс Храпунов попытался вывести все свои активы и вложения с территории США, в результате чего был конфликт с нью-йоркским девелопером.

«В результате нашей работы в Калифорнии мы смогли увидеть этот конфликт в Нью-Йорке. Самое главное – никакого спокойствия с этими деньгами и никакого удовольствия от этих денег он не получит, он не сможет быть уже своим человеком в Калифорнии, он не будет таким же свободным, как многие богатые люди в Калифорнии, то есть он вполне мог стать своим парнем и продолжать инвестировать, приглашать голливудских звёзд, участвовать в светских тусовках, в конце концов начать новую бизнес-деятельность. Я говорю об Ильясе Храпунове и его (Виктора Храпунова - V) детях. Этого они сделать не смогли», - пояснил Бекетаев.

Глава Минюста отметил, что «самая главная цель достигнута», и Казахстан «в этих судебных процессах получил доказательства» вины Храпуновых.

«То есть мы получили ответы на наши запросы в банки, риелторские агентства, в результате истребования доказательств мы получили дополнительные доказательства, которые мы передали в правоохранительные органы. Это укрепило доказательную базу в рамках уголовного производства, и это тоже очень хороший результат», - заключил он.

Ранее британский суд вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова выплатить $500 млн в пользу БТА банка.

8 октября суд в Алматы заочно приговорил Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы, его супругу Лейлу - к 14 годам лишения свободы.

Экс-акима и его супругу обвиняли в создании организованной преступной группы, которая занималась хищением бюджетных средств и отчуждением объектов недвижимости государственной собственности путем их присвоения, получения взяток, последующей легализацией переведенных денежных средств.

Согласно обвинительному акту, Храпуновыми были переданы в частную собственность объекты природоохранной территории, земельные участки, расположенные в водоохранной зоне, и объекты историко-культурного наследия в Алматы.

Ранее супругов Храпуновых также обвиняли в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает $250 млн.