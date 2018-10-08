В Алматы вынесли приговор Храпуновым

В специализированном районном суде Алматы заочно вынесли приговор экс-акиму Алматы Виктору Храпунову и его супруге Лейле, сообщает «Казинформ» .

«Виктор Храпунов признан виновным в совершенных преступлениях, ему назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в Национальном банке, финансовых учреждениях, в государственных организациях и других учреждениях», - озвучил приговор судья.

Также Храпунова лишили всех наград и орденов.

Его супруга Лейла Храпунова приговорена к 14 годам лишения свободы, а зять Айяр Ильясов – к 5 годам.

Ранее гособвинитель запросил для Виктора и Лейлы Храпуновых 20 и 17 лет лишения свободы соответственно, а Ильясову – 8 лет.

Экс-акима и его супругу обвиняют в создании организованной преступной группы, которая занималась хищением бюджетных средств и отчуждением объектов недвижимости государственной собственности путем их присвоения, получения взяток, последующей легализацией переведенных денежных средств.

Согласно обвинительному акту, Храпуновыми были переданы в частную собственность объекты природоохранной территории, земельные участки, расположенные в водоохранной зоне, и объекты историко-культурного наследия в Алматы.

Ранее супругов Храпуновых также обвиняли в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

Дело в отношении супругов Храпуновых, Айяра Ильясова и еще десяти обвиняемых было принято к рассмотрению 17 июля. Специализированный межраойнный суд по уголовным делам Алматы заочно арестовал Виктора и Лейлу Храпуновых, а также Айяра Ильясова. На предварительном слушании 27 июля некоторые подсудимые частично признали вину в предъявленных им преступлениях. Их адвокаты просили суд за истечением срока давности прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных, однако ходатайства были отклонены.