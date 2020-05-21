В Восточно-Казахстанской области приступают ко второму этапу снятия карантинных мер

Восточно-Казахстанская область приступает ко второму этапу снятия карантинных мер, так как ситуация с коронавирусом в регионе стабильная, сообщил глава области Даниал Ахметов в своем Instagram .

«Восточный Казахстан одним из первых в стране ослабил карантин 16 мая. В настоящее время ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. На прошлой неделе в Семее был зарегистрирован только 1 пациент. В Усть-Каменогорском и других районах новых случаев нет. Это дает нам основание приступить ко второму этапу», - написал аким ВКО.

В соответствие с разработанным алгоритмом действий, с 23 мая возобновляют работу детские сады и ЦОНы, восстанавливаются автобусные сообщения внутри области, за исключением маршрутов, следующих в Семей. Глава региона отметил, что «в ближайшее время мы ждем там стабилизацию ситуации». Кроме этого, с 23 мая, соблюдая нормы безопасности, жители Усть-Каменогорска могут «свободно посетить любимые места отдыха в Горной Ульбинке, на Сибинских озерах, Бухтарминском водохранилище».

Вместе с тем, чтобы не допустить новой вспышки инфекции, по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы области, объекты оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров, крупные торговые дома и комплексы, развлекательные центры площадью свыше 2 тыс. кв., а также кружки и артклубы остаются закрытыми до 1 июня.

«Я понимаю, что возвращение к обычному образу жизни для нас это, прежде всего, восстановление работы всех предприятий, объектов малого и среднего бизнеса и получение гражданами средств для достойного образа жизни. Мы усиленно работаем над восстановлением экономики региона. Практически все промышленные предприятия выходят на докарантинный уровень. Более 65% коммерческих объектов возобновили деятельность. Приступили к работе рестораны, кафе и прочие объекты общественного питания. Мы внимательно следим за соблюдением санитарных норм. Опыт бесконтрольного снятия ограничений в других странах, таких как, Чехия, Франция и Германия привел к резкому всплеску вируса. Поэтому с большой осторожностью подходим к этому вопросу», - подчеркнул Ахметов.

Обращаясь к жителям региона, аким добавил, что «возвращение к привычному образу жизни, в первую очередь зависит от каждого из нас», и предупредил: «В случае вспышки КВИ в ВКО мы будем вынуждены вернуться к более жесткому режиму ограничений».