У 63 работников стройкомпании в столице выявили коронавирус

Строительный объект закрыт на карантин
В столице один из строительных объектов закрыт на карантин, так как произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщается на сайте городского акимата.
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