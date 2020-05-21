У 63 работников стройкомпании в столице выявили коронавирус

В столице один из строительных объектов закрыт на карантин, так как произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщается на сайте городского акимата.

«В ходе скрининга у инженера строительной компании выявили коронавирус. Согласно алгоритму было протестировано более 600 работников стройкомпании, у 63 подтвердился коранавирус. Все они находятся в стационаре. Проведены работы по дезинфекции всей территории», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в городе на карантине находятся 10 объектов. Всего в столице зарегистрировано 1 403 случая КВИ, за минувшие сутки – 84. Выздоровели 633 пациента.