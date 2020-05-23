Замакима Тараза освобожден от должности из-за ухудшения в городе эпидситуации по коронавирусу

Заместитель акима Тараза освобожден от должности из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу, выговоры получили аким города и акимы Таласского и Байзакского районов, сообщает пресс-служба Жамбылской области. Как свидетельствует статистика, в области отмечен рост заболеваемости COVID-19.

«К сожалению, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по нашей области. Только за последние 10 дней выявлено 30 новых случаев заболевания. Это объясняется тем, что на местах ослабла работа по профилактике, не соблюдаются карантинные меры», - заявил на заседании оперативного штаба аким области Бердибек Сапарбаев.

Он подчеркнул, что «в связи с экономической необходимостью были сняты ограничения на деятельность некоторых сфер малого и среднего бизнеса, но это не означает, что следует пренебрегать мерами безопасности» - карантинный режим сохраняется, требования его соблюдать «обязательны для всех».

«Однако и в городе Таразе, и в районных центрах многие жители не используют защитные медицинские маски, а в торговых точках и на других объектах не выполняются требования по соблюдению безопасности граждан. Факты свидетельствуют, что росту заболеваемости способствовало также большое скопление людей в одном месте, как это случилось в Таласском и Байзакском районах», - констатировал аким.

По информации руководителя департамента безопасности и качества товаров и услуг Берика Жаркынбекова, в период с 24 марта по 21 мая на территории области зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество заболевших наблюдается в городе Тараз, Кордайском и Байзакском районах. И если раньше в основном регистрировались завозные случаи, то теперь наблюдается рост местных случаев. Большой прирост местных случаев установлен в областном центре и Байзакском районе, на 21 мая прирост заболеваемости по области за сутки составил 5,4%, а за последние 7 дней – 17,4%. Основными причинами Жаркынбеков назвал скопление людей на объектах предпринимательства и торговли, нарушение масочного режима, несоблюдение социальной дистанции, слабая ответственность людей как за свое здоровье, так и за здоровье окружающих.

Глава областного управления здравоохранения Марат Жуманкулов уточнил, что коронавирусная инфекция выявлена в 36 населенных пунктах области. В последнюю неделю рост наблюдается в селе Сарыкемер Байзакского района: здесь в инфекционном стационаре на лечении находятся 70 больных, на домашнем карантине – 1504 человека. Выздоровели в региона 155 человек, скончался 1.

«Ситуация остается тревожной. В этих условиях необходимо принимать самые строгие меры, как к непосредственным нарушителям карантинного режима, так и тем должностным лицам, при попустительстве которых возникают новые очаги инфекции. Более решительно должна использовать свои полномочия санитарно-эпидемиологическая служба», - подчеркнул аким области и призвал руководителей местных исполнительных органов и профильных ведомств активизировать разъяснительную работу среди населения, возобновить деятельность мобильных групп, которые в последнее время ослабили свою работу.

«Надо обеспечить неукоснительное выполнение всех требований карантинного режима, заданий областного оперативного штаба. Главная задача – обеспечить безопасность людей, предотвратить новые вспышки инфекции», - сказал Сапарбаев.

В сообщении акимата указывается, что за допущенные недостатки в работе объявлен выговор акиму Тараза, акимам Таласского и Байзакского районов, освобожден от занимаемой должности заместитель акима города Тараз, курирующий данное направление работы, и будет рассмотрена персональная ответственность заместителей акимов Кордайского, Байзакского и Таласского районов.