Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех вас с праздником Ораза айт! Этот праздник почитают и широко отмечают в исламском мире. Ораза айт – это олицетворение добра и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования священного месяца Рамазан. Неразрывно связанные с милосердием качества – гуманность и отзывчивость, скромность и уважительность – являются основой нашего национального характера. Мы должны привить их молодому поколению в качестве незыблемых жизненных принципов», - отмечается в поздравлении.

Токаев напомнил, что в эти праздничные дни мусульмане «проявляют заботу друг о друге, оказывает помощь и поддержку нуждающимся», и «такие благие дела укрепляют солидарность и сплоченность нашего народа». При это президент уверен, что «благодаря терпению, единству наших соотечественников именно в месяц Рамазан нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией».

«Уверен, мудрость и стойкость нашего народа позволят нам с честью преодолеть все трудности. С праздником Ораза айт! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!», - пожелал президент.