Рекордное число новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки

В Казахстане за минувшие сутки подтверждено 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это новый рекордный дневной количественный прирост. До этого рекордный показатель был 21 мая – 363 новых случая. За минувшие сутки прирост составил 5,1%.

Лидерами по числу новых заболевших стала Алматы – 97 человек (прирост составил 4,7%) и Карагандинская области – 90 человек (прирост – 19,1%)

В столице выявлено 58 новых случаев заражения (прирост – 3,8% ), в Шымкенте – 33 (5,7%), в Туркестанской области – 33 (11,8%), в Атырауской области – 22 (2,6%), в Актюбинской области – 18 (7,1%), в Западно-Казахстанской области – 16 (4,3%), в Жамбылской области – 10 (4%).

Меньше 10 новых случаев зарегистрировано в Алматинской и Северо-Казахстанской областях – по 6 (прирост составил 2,2% и 15% соответственно), в Кызылординской и Костанайской областях – по 5 (прирост 1,8% и 4,3% соответственно), в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях – по 2 (1,2% и 3,3% соответственно).

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 8322, умерли от COVID-19 официально 35 человек, выздоровели 4214 человек.

В Алматы всего зарегистрировано 2164 случая заражения, в столице – 1598, в Атырауской области – 879, в Шымкенте – 606, в Карагандинской области – 562, в Западно-Казахстанской области – 386, в Туркестанской области – 315, в Алматинской области – 284, в Кызылординской области – 283, в Актюбинской области – 270, в Жамбылской области – 259, в Павлодарской области – 177, в Мангистауской области – 166, в Акмолинской области – 145, в Костанайской области – 120, в ВКО – 62 и в СКО – 46.