Большая часть новых случаев коронавируса в Карагандинской области – из числа близких контактов

Почти половина из новых случаев заражения коронавирусом в Туркестанской области выявлена в ходе скрининга, а в Карагандинской области большая часть заболевших – из числа близких контактных лиц. В целом в стране растет количество заболевших из числа контактных лиц с ранее инфицированными.

В Карагандинской области из 90 новых зарегистрированных случаев 66 выявлены из круга близкого контакта, 24 – в результате проведенного скрининга.

В Туркестанской области у 18 человек COVID-19 выявлен в результате скрининга. Это двое жителей Тюлькубасского района, трое жителей Сайрамского района, в том числе ребенок 8 лет, трое жителей Мактаральского района, в том числе 10-летний ребенок, 8 жителей города Туркестан, двое жителей города Кентау и один житель Казгуртского района. А при обследовании контактных лиц вирус обнаружен у жителя Толебийского района, у 9 жителей Сайрамского района, в том числе у детей 11 лет, 7 лет, 5 лет, 2 лет и 1 года, у двоих детей 3 и 10 лет в Мактаральском районе и у двоих жителей Кентау.

В Шымкенте 15 заболевших – из числа близких контактов, четверо были госпитализированные в экстренном порядке в соматические стационары, 14 – выявлены в результате проведенного скрининга.

В Актюбинской области из 18 случаев 13 выявлены из круга близкого контакта, 1 – потенциального контакта, 1 случай выявлен в результате проведенного скрининга, 3 случая – самообращение в связи с повышением температуры тела и симптомами ОРВИ.

В Кызылординской области все 5 пациентов – жители Кызылорды, они контактные с ранее заболевшими.

В Алматинской области по 2 случая заражения вирусом зарегистрировано в Талдыкоргане, Ескельдинском и Талгарском районах. Четверо из заболевших были в контакте с ранее инфицированными, двое обследованы с профилактической целью.

В Восточно-Казахстанской области один случай – завозной. 20-летний студент возвращался из Новосибирска к месту постоянного жительства в Алматинскую область через СКП «Ауыл». Случай заболевания отнесен по месту обследования в Аягозский район, установлен круг контактных, все они изолированы. Второй случай – местный, зарегистрирован в городе Семей. Заболевший был обследован как близкий контактный. По предварительным данным, установлен 1 очаг с 6 контактными.

