Карантин в Атырау продлили до 8 июня

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, учитывая регистрацию спорадических случаев на территории города Атырау и уровень прироста заболеваемости COVID-19 более 7% в течение 7 дней среди населения Атырауской области, постановляю: продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области и режима карантина в городе Атырау, Жылыойского района и поселка Макат Макатского района до 07:00 часов 8 июня 2020 года», - говорится в документе.

С 07:00 часов 25 мая до 07:00 часов 8 июня запоещено пересечение карантинной зоны города Атырау за исключением случаев, предусмотренных в правилах пересечения блокпостов, утвержденных оперативным штабом Атырауской области.

Жителям разрешено выходить из дома «с соблюдением социальной дистанции 2 м, с обязательным ношением маски (группы не более 3 человек, или членов одной семьи)». При этом передвигаться по городу можно ​только на работу, за продуктами, в аптеку, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, за медицинской помощью по экстренным показаниям. ​С 23:00 до 06:00 сохраняется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в Атырау, с 21:00 до 06:00 – в Жылыойском районе и с 20:00 до 06:00 – в поселке Макат Макатского района, за исключением представителей госорганов, скорой и неотложной медицинской помощи, работников санитарно-эпидемиологической службы, службы пожаротушения, аварийно-спасательной и аварийно-технической служб, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.

Вместе с тем в городе полностью возобновляется движение общественного транспорта с 06:00 до 23:00, остается запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, запрет деятельности религиозных объектов, остаются закрытыми железнодорожный, автовокзалы и международный аэропорт города Атырау.

С 25 мая в области возобновляют деятельность турагентства, разрешено посещение парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции; проведение ярмарок на открытых площадках для реализации местной сельхозпродукции с соблюдением дистанции между автоприлавками, продавцами и покупателями с режимом работы с 09:00 до 17:00 часов; возобновляется работа гипермаркетов, супермаркетов, продовольственных магазинов, аптек и объектов торговли товарами первой необходимости с режимом работы с 09:00 до 22:00 часов; открываются кафе, рестораны, кофейни, столовые, бары (за исключением кальянных ) с допуском одновременно не более 30 человек (на открытых площадках не более 50 человек) и с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров, рассадка за одним столом – не более 4 человек, за исключением членов одной семьи, с режимом работы с 09:00 до 22:00.