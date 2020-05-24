В столице запретили работу ряда объектов до «полного спада заболеваемости COVID-19»

Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Жанны Пралиевой от 23 мая о дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусом среди населения, работа ряда объектов запрещена до «полного спада заболеваемости COVID-19». Также запрещены выпускные вечера и последние звонки для выпускников, сообщает «Казинформ » .

Так, жителям разрешено выходить из дома, но обязательно в медицинской маске при совместных прогулках 2-х и более человек и с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров. Можно посещать парки, скверы, набережные группами не более 3 человек или членов одной семьи, а также выезжать на дачи. При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, «строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток и использованию антисептиков».

Остается запрет на проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников.

Вместе с тем с 25 мая малому и среднему бизнесу разрешено установить график работы, который действовал до введения режима ЧП, за исключением бань и саун, для которых режим работы определен в будние дни с 9:00 до 18:00, в выходные – с 9:00 до 21:00 и объектов общественного питания и торгово-развлекательных центров. При этом разрешается работа кафе и ресторанов с проектной мощностью более 50 посадочных мест с установлением в зале не более 50 посадочных мест и с одновременным нахождением посетителей согласно числа посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, запрещено проведение коллективных мероприятий и работа банкетных и торжественных залов.

«До полного спада заболеваемости COVID-19» запрещена деятельность ночных клубов, фитнес-клубов и залов, тренажерных залов (центров), СПА-салонов, массажных кабинетов, косметологических кабинетов, клиник и центров, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), компьютерных клубов, спортивных комплексов (кружков, секций и др.для детей), за исключением спортивных баз, аккредитованных в НОК в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Параолимпийским играм; работа прогулочных судоходных средств на водных объектах на территории столицы; любые виды уличной торговли. Также запрещено проведение выпускных балов, вечеров, последних звонков для выпускников школ и других объектов образования; запрещена деятельность детских дошкольных учреждений города вне зависимости от форм собственности, за исключением работы дежурных групп.

Разрешается деятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков для взрослых (индивидуальные занятия либо группами не более 5 человек), с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и карантинного режима.