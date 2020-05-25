В нескольких регионах Казахстана зарегистрированы завозные случаи коронавируса из России

Так, в Восточно-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом, все они – завозные. 63-летний житель Усть-Каменогорска прибыл из Новосибирска, 29-летний житель Семея – из города Горняк Алтайского края РФ, 28-летняя жительница города Уштобе Алматинской области вместе с 8-летним ребенком прибыли из Владивостока, направлялись к месту постоянного жительства.

«Все случаи отнесены по месту обследования и карантинизации к Шемонаихинскому району ВКО. По предварительному эпидрасследованию установлен 1 очаг с 3 близкими контактными», - уточнили в оперативном штабе.

В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 6 пациентов являются жителями городов Актау и Шымкент, а также Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, работающие в Российской Федерации. Также КВИ обнаружена у 16 жителей региона, они – из числа контактных с ранее заразившимися. ID-19.

В Павлодарской области все 10 новых случаев подтверждены в Экибастузе. Заболевшие проходили обследование в связи с близким и потенциальным контактом с ранее выявленными зараженными. Круг их контактных лиц по месту жительства и работы установлен.

В Кызылординской области все 6 заболевших – жители Кызылорды, они контактные с ранее инфицированными.

В Актюбинской области зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, четверо заболевших выявлены из круга контактных с ранее заразившимися КВИ. Еще 2 случая – завозные, но при этом не уточняется, откуда приехали заболевшие.

В Алматинской области все 4 случая зарегистрированы в город Талдыкорган, трое из них были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, один обследован с профилактической целью.

В Акмолинской в селе Талапкер Целиноградского района выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевший – 56-летний мужчина из числа близких контактных с заболевшим из столицы – там он работал сантехником. До подтверждения диагноза находился на домашнем карантине.