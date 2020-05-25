Заявления казахстанцев, не получивших соцвыплату в 42 500 тенге, пересмотрят

В министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что те казахстанцы, которые не получили социальную выплату в 42 500 тенге в связи с потерей дохода, могут подать заявления повторно.

«В связи с обращениями граждан, несогласных с тем, что им не назначили выплату 42 500 тенге, министерством труда и социальной защиты населения РК внесены изменения в Правила назначения выплаты из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей дохода в период чрезвычайного положения, регламентирующие алгоритм пересмотра заявлений граждан, которым не произведено назначение вышеуказанной выплаты», - проинформировали в ведомстве.

Для этого гражданам необходимо подать соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов в районный (городской) штаб. Заявление подается работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты. Самостоятельно подать заявление могут индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, плательщики ЕСП, лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Работодатели, подающие документы за своих работников, должны предоставить приказы о направлении в отпуск без сохранения заработной платы; документы, подтверждающие факт потери дохода работодателя в период ЧП; декларацию, принятую органами государственных доходов (форма 200).

Для ИП и лиц, занимающихся частной практикой, установлен следующий перечень документов: декларация, принятая органами госдоходов (форма 200); документы, подтверждающие факт потери дохода (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы). Для лиц, работающих по ГПХ, - договор ГПХ на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с юридическим лицом.

«После рассмотрения предоставленных документов районный (городской) штаб выносит заключение о наличии/отсутствии права на назначение соцвыплаты 42 500 тенге. Положительное заключение передается в отделение НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», которое формирует «электронный макет дела заявителя» и передает данные в филиал ГФСС. Филиал ГФСС принимает решение о назначении или отказе в назначении социальной выплаты. В случае несогласия с заключением районного (городского) штаба или решением филиала ГФСС, заявитель обращается с подтверждающими документами в областной (городской) штаб через рабочий орган районного (городского) штаба. Областной (городской) штаб выносит заключение о наличии/отсутствии права на назначение соцвыплаты 42 500 тенге. Положительное заключение передается в отделение НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и далее – в филиал ГФСС», - рассказали в министерстве алгоритм рассмотрения заявок.

В ведомстве подчеркнули, что «в целях недопущения массового скопления людей заявления будут рассматриваться до 1 декабря».