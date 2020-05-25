Упущения в работе акимов привели к вспышкам коронавируса в Карагандинской области – Касымбек

Аким Карагандинской области Женис Касымбек заявил, что упущения в работе санитарной службы и акиматов привели к вспышке коронавируса в Темиртау и поселке Ботакара. Он назвал слабой работу по недопущению распространения инфекции и объявил выговоры акимам Темиртау и Бухар-Жырауского района, сообщает пресс-служба акимата региона.

«Картина прошедшей недели показала, что акимы в отдельных регионах недооценивают реальную угрозу распространения коронавируса. Нет оперативности, взаимодействия с другими госорганами. Ослаблена работа по сохранению стабильной эпидситуации. Прямой результат этого, а именно не вовремя принятые меры, - вспышка в Темиртау и Ботакаре. В связи с этим объявляю дисциплинарное взыскание в виде выговора акимам Темиртау и Бухар-Жырауского района», - заявил Касымбек на аппаратном совещании.

Он подчеркнул, что это наказание не за рост заболевших, а за слабую работу, упущенное время и не вовремя начатое эпидрасследование.

«Специально поясняю, чтобы все акимы правильно поняли, чтобы потом не начали занижать собственные показатели», - сказал касымбек.

Глава региона напомнил, что на прошлой неделе основной прирост произошел из-за вспышки на руднике «Нурказган», «есть факты, что инфицированные поехали в другие города и приняли участие в семейных мероприятиях».

«Все эти очаги мы знаем. Они локализованы. Но это можно было предотвратить, если бы на местах санитарные врачи и акимы своевременно приняли совместное решение», - сказал Касымбек.

Он также поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-карантинных требований и информационно-разъяснительную работу.

«Я сам вечером хожу по городу. Масок никто не носит, в парках и скверах собираются большие компании, а дистанцию не соблюдают. Акимы городов и районов, требуйте от своих подчиненных, чтобы они объясняли людям необходимость соблюдения санитарных требований. В первую очередь это забота о жителях», - подчеркнул аким.

В Карагандинской области всего заразились коронавирусом 595 человек, выздоровели 190 человек, умерли 3. Рудник «Нурказга» компании «Казахмыс» закрыт на карантин. Заболевшие рабочие рудника проживают в городе Темиртау, в Караганде и в Бухар-Жырауском районе.