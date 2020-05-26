Протаранивший блокпост в Алматы ранее работал в полиции – ДП

Водитель BMW, протаранивший блокпост в Алматы 25 мая, ранее работал в полиции, сообщает «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.

«Произошедшая на блокпосту трагедия унесла жизни сразу двух сотрудников полиции, для которых служба в органах внутренних дел была настоящим призванием. Но ещё печальнее, что водитель, совершивший страшное ДТП, ранее носил погоны. Проработав в полиции шесть лет, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания. Это и стало причиной его увольнения из органов внутренних дел», - рассказал начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

По его информации, начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (убийство), срок по этой статье – от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

В настоящее время водитель находится под стражей.

ДТП произошло накануне в 05:26. 28-летний водитель автомашины марки «BMW», следуя по улице Кожабекова в северном направлении, на пересечении с улицей Жана Гасыр в микрорайоне Коксай Карасайского района врезался в бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. В результате 42-летний патрульный Жалгас Жангазиев от полученных травм скончался до приезда «скорой помощи», его коллега – Дастан Абдыканов в крайне тяжелом состоянии был доставлен в ближайшую больницу города, но скончался, не приходя в сознание. Третий полицейский находится в реанимации 7-й горбольницы.

По информации полиции, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.