В Австралии начались испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинский исследовательский центр Mater Health Services. В эксперименте участвуют порядка 130 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет.

NVX-CoV2373 – это рекомбинантная вакцина, созданная с помощью генной инженерии. Ее испытания проходят под контролем создателя вакцины – американской биотехнологической компании Novavax. Команда специалистов будет внимательно следить за всеми изменениями в состоянии добровольцев, чтобы понять, безопасна ли вакцина для человека. Первый этап тестирования пройдет в Мельбурне, на базе исследовательского центра Nucleus Network, а через неделю все испытуемые будут перевезены в Брисбен в клинику Mater Health Services для детального изучения влияния вакцины на организм. Это будет второй этап, в ходе которого исследователи будут постоянно проверять кровь участников исследования, чтобы контролировать тип и количество антител.

По прогнозам ученых, уже к июлю они будут иметь достаточно данных о новом препарате, чтобы перейти ко второй фазе испытаний на людях – проверке действия вакцины на пациентов, зараженных коронавирусом, и больных COVID-19 с осложнениями.

Одновременно с испытанием создатели вакцины начали промышленное производство препарата.

«Мы параллельно делаем вакцину и рассчитываем дозировку, чтобы максимально быстро развернуть ее производство в случае успеха тестирования. Если все пойдет по плану, мы будем готовы уже к концу года», - сказал представитель Novavax доктор Грегори Гленн.

С 25 января, когда в Австралии был выявлен первый случай заражения коронавирусом, число инфицированных в стране превысило 7,1 тыс., вылечились более 6,5 тыс. человек, умерли 102.