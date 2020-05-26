Еще два пациента умерли от коронавируса в Казахстане

В Казахстане два пациента умерли от последствий коронавируса, сообщила вечером во вторник пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в столице скончался 69-летний мужчина, в Костанайской области - 55-летняя женщина. Никакой другой информации, кроме возраста, ведомство пока не сообщило.

Общее число летальных случаев от коронавируса в Казахстане достигло 37. При этом известно еще, как минимум, о 26 зараженных коронавирусом пациентах, которые умерли, по заключению врачей, от других болезней - 22 в Алматы, по одному пациенту - в столице, Аркалыке, Павлодаре и Актобе. Минздрав игнорирует запросы о предоставлении полных данных о количестве таких случаев по стране.

Всего в Казахстане официально подтверждено 8 969 случаев коронавируса, 4 613 человек выздоровели.