В Казахстане число заразившихся COVID-19 достигло 9,3 тысяч

В Казахстане за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 335 человек, прирост составил 3,7%, а общее число случаев достигло 9304.

Больше всего заболевших выявлено в столице – 78 и Алматы – 77. Прирост составил 4,6% и 3,4% соответственно. 43 новых случая заражения подтверждено в Карагандинской области (6,5%), 38 – в Шымкенте (5,6%), 21 – в Атырауской области (2,3%), 20 – в Западно-Казахстанской области (4,4%), 15 – в Жамбылской области (4,4%).

Менее 10 новых случаев зарегистрировано в девяти регионах: по 7 – в Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях (прирост 2,4% и 10,6% соответственно), по 5 – в Алматинской области (1,7%) и Туркестанской области (1,5%), по 4 – в Актюбинской (1,4%), Павлодарской (2,1%), Мангистауской (2,3%), Костанайской (3,1%) областях, 3 – в Северо-Казахстанской области (6,5%).

Выздоровели за сутки 98 человек, общее число вылеченных пациентов составило 4613, умерли за минувшие сутки 2 человека, а всего в стране скончались от коронавируса 37 заболевших.