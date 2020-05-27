Для социально уязвимых слоев увеличат количество грантов
Социальный компонент при распределении образовательных грантов будут учитывать в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

При распределении государственных грантов в Казахстане необходимо учитывать социальный компонент и уровень доходов населения, считает президент Касым-Жомарт Токаев.

«Важным вопросом является доступность высшего образования. Считаю, что в системе распределения государственных образовательных грантов следует предусмотреть больший социальный компонент. То есть делать упор не только на академический успех абитуриента, но и на его социально-экономическом статусе», - сказал Токаев в среду в ходе заседания Национального совета общественного доверия.

По его мнению, следует рассмотреть вопрос об увеличении количества грантов для социально уязвимых категорий граждан и молодежи, а также для семей с низкими доходами. Еще одной формой поддержкой, считает президент, могло бы стать льготное кредитование оплаты за высшее образование.
«Я прошу правительство, а также членов национального совета общественного доверия внести свои предложения по данному вопросу», - попросил глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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