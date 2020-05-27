Социальный компонент при распределении образовательных грантов будут учитывать в Казахстане

«Важным вопросом является доступность высшего образования. Считаю, что в системе распределения государственных образовательных грантов следует предусмотреть больший социальный компонент. То есть делать упор не только на академический успех абитуриента, но и на его социально-экономическом статусе», - сказал Токаев в среду в ходе заседания Национального совета общественного доверия.

По его мнению, следует рассмотреть вопрос об увеличении количества грантов для социально уязвимых категорий граждан и молодежи, а также для семей с низкими доходами. Еще одной формой поддержкой, считает президент, могло бы стать льготное кредитование оплаты за высшее образование.

«Я прошу правительство, а также членов национального совета общественного доверия внести свои предложения по данному вопросу», - попросил глава государства.