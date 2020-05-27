Активисты «Коше партиясы» подали апелляцию на решение суда о признании движения экстремистским

«25 мая 2020 года десять лидеров из Алматы и Астаны «Коше партиясы» подали апелляции на это тайное судебное решение Есильского суда города Астаны», - сообщил на онлайн-пресс-конференции Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) активист «Коше партиясы» Асхат Жексебаев.

Жексебаев также заявил, что в пресс-релизе генеральной прокуратуры, сообщившей о запрете «Коше партиясы», есть, по его словам, неточные данные.

«Информация, что якобы движение было создано в декабре 2019 года – это ошибка следователя МВД, - утверждает Жексебаев. - Мы как лидеры незарегистрированного движения «Коше партиясы» приняли решение о своем объединении 4 февраля 2020 года. Дата публично оглашена о создании объединения 8 февраля 2020 года. Дата создания част в Telegram «Коше партиясы» - 10 февраля 2020 года. Все эти даты зафиксированы в соцсетях. Мы свою деятельность ведем публично, мирно и пользуясь нашими конституционными правами».

Комментируя связь «Коше партиясы» с ДВК, Жексебаев сказал, что им «нет необходимости трансформироваться в ДВК, как считает тайный суд КНБ, прокуратуры и МВД».

«Мы самодостаточное движение, каждый из нас выступал и выступает за освобождение политических заключенных, сам прошел политическое преследование, и не раз. Для нас цель – жить в демократическом Казахстане с парламентской республикой. Мы боремся против коррупции, поэтому мы прочувствовали на себе и знаем, за что мы боремся», - подчеркнул Жексебаев.

Говоря о решении Есильского суда столицы по поводу «Коше партиясы», адвокат Галым Нурпеисов, которому активисты доверили заниматься их апелляцией, заметил, что не смог найти решение на сайте «Судебный кабинет». Само решение он назвал «абсурдным», подчеркнув также, что активисты «Коше партиясы» не имели возможности предоставить свои аргументы в суде.

«Проводя данное заседание без участия сторон, о котором мы узнаем из пресс-релиза, здесь исчезает у нас состязательность – самый главный принцип в гражданском процессе. Таким образом, исключив все принципы гражданского процесса, мы видим насилие, которое совершили в отношении прав человека, свободы слова и его выражения. Здесь затоптано право лиц на объединение по убеждениям, потому что объединение у нас не обязательно должно быть зарегистрировано, у нас есть объединения без образования юридического лица. Это допустимо. Нельзя путать политическую партию и политическое движение», - сказал Нурпеисов.

Адвокат также обратил внимание, что ни активистам, ни общественности не предоставили доказательств «экстремизма» в действиях активистов «Коше партиясы».

«Ни парламентарии, ни правоохранительные органы, ни правительство не смогло юридически дать нам разъяснение термина «экстремизм». То, что они используют слово «экстремизм», - это политическое значение. Юридически же должно быть какое-то действие, которое на что-то направленно. Здесь, объявляя («Коше партиясы» - V) экстремистским, они должны были привести хоть какой-то пример. За все время наблюдения за этим движением я ни разу не увидел противоправных действий со стороны лиц, позиционирующих себя как (активистов - V) движения «Коше партиясы». Не было ни одного зафиксированного или совершенного противоправного действия. Поэтому придавать такой ярлык («экстремизм» - V) – это незаконно», - подчеркнул Нурпеисов.

Тем временем, как сообщила активистка правозащитной инициативы Qaharman Дана Жанай, «только за 25-26 мая нами было зафиксировано 20 случаев, когда активистов вызывали на допрос по повестке».

«Большинство получили повестки по статье 405 (УК РК, организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма - V) и в рамках уголовного дело от 10 мая 2018 года, то есть, получается, двухлетней давности. Некоторые активисты вообще не получали информации, зачем их вызывают. Или же им говорили, что их вызывают на разъяснения какие-то, то есть объяснять, почему нельзя участвовать в деятельности «Коше партиясы». Также нами зафиксированы случаи, когда полиция заполняла повестки прямо в квартирах у активистов или же просила активистов вписать в повестки свои имена, что делать нельзя», - сказала Жанай.

Активист «Коше партиясы» Болат Смагулов заметил, что запрет движения противоречит «декларациям президента Касым-Жомарта Токаева о соблюдении прав человека».

«22 мая 2020 года в Астане было задержано незаконно 13 активистов движения «Коше партиясы», которые пришли к зданию Есильского суда и просили показать им решение тайного суда. Их задержали с применением грубой силы несколько десятков вооруженных сотрудников СОБР, продержали более восьми часов в РУВД (управление полиции – V), не давали (реализовать - V) право звонка и право воспользоваться помощью адвоката. Мы считаем это целенаправленными действиями, чтобы запугать участников гражданского общества», - заявил Смагулов.

Напомним, о запрете «Коше партиясы» Генпрокуратура сообщила 19 мая.

«Суд установил, что «ДВК» изменило свое наименование на «Көше партиясы» и они являются одной экстремистской организацией. Суд запретил деятельность «ДВК» на всей территории Республики Казахстан под новым наименованием «Көше партиясы», в том числе путем использования СМИ, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видео-хостингов, распространения информационных материалов. В соответствии со статьей 243 Гражданского процессуального кодекса данное решение суда обращено к немедленному исполнению», - заявили тогда в Генпрокуратуре.

При этом в сообщении не указывалось, дано ли было право представителям «Көше партиясы» выступить со своими доводами в суде.

Решение о запрете ДВК неоднократно критиковали международные правозащитные организации, считая его политически ангажированным. За два года после признания движения экстремистским десятки людей в Казахстане были привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности ДВК, некоторые из них получили реальные сроки лишения свободы.