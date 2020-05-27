В этом году детские летние лагеря в Алматы работать не будут

«В этом году лагерей не будет. В прошлом году мы столько жалоб получили со стороны родителей на работу лагерей, которые расположены за пределами города. Они все частные, мы проводим конкурсы, и кто меньше предложил ценовую услугу, тот и выигрывает. Естественно, когда они в простое время нам столько проблем создавали, и родители жаловались, и дети не в тех условиях отдыхали. Мы не стали рисковать и решили отказаться, потому что еще не факт, что они будут соблюдать все требования. Лучше в этом году, чтобы дети были рядом с родителями дома», - пояснил он.

Что касается открытия детских садов, то у руководителей дошкольных учреждений «нет никакого представления», как они будут принимать детей в нынешних условиях, заявил Сагинтаев.

«Вопросы поступают относительно детских садов, хотя бы начать дежурные группы открывать, потому что родители начали выходить на работу, и хотя бы не в полном объеме, а дежурные группы начать запускать. Недавно посещал Жетысуский район и заехал в детский сад, где за короткий период в рамках нашего бюджета сделали ремонт прилегающей территории, внутридворовой территории детсада. Очень хороший ремонт был сделан, мне понравилось, там безопасность для детей, меньше травм и так далее. Я у заведующей спрашиваю: «Насколько вы готовы к принятию малышей?» Начинает рассказывать, я говорю: «Вы мне покажите, что вы сделали, чтобы принять малышей». – «Мощность детского сада 160 детишек. Утром придут все». – «Как вы будете их принимать?». Нет никакого представления и понимания. Абсолютно нет. И такая ситуация, я думаю, во всех детсадах, не только в государственных, но и в частных», - констатировал аким.