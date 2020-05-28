Глава государственного центра поддержки кино подозревается в получении взятки

Председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в четверг в Антикоррупционной службе. Отметим, что с июля прошлого года исполняет обязанности предправления Гульнара Сарсенова.

«Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении председателя правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по факту получения взятки в особо крупном размере за оказание содействия в выделении финансирования из государственного бюджета, подписании актов выполненных работ (оказанных услуг), а также общее покровительство и попустительство», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Здесь не уточнили, какая мера пресечения применена к подозреваемой, лишь отметили, что окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом.