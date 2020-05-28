Размер активов компании превысил 118 млрд тенге
Уставной капитал KazakhExport увеличен на 29 млрд тенге
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Решением правления холдинга «Байтерек» уставной капитал АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» увеличен на 29 млрд тенге. Таким образом, уставный капитал вырос до 100 млрд тенге, а размер активов превысил 118 млрд тенге, что будет способствовать развитию экспортных сделок через инструменты поддержки отечественных поставщиков, сообщили в пресс-службе компании в четверг.

«Пополнение уставного капитала АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 29 млрд тенге осуществлено на основании решения правления единственного акционера – АО «НУХ «Байтерек». Таким образом, он составил 100,1 млрд тенге, собственный капитал компании увеличился до 109,6 млрд тенге», - рассказали в компании.

Кроме того, выросли активы KazakhExport: если на начало года они составляли 88,2 млрд тенге, тогда сейчас достигли 118 млрд тенге.

«Увеличение уставного капитала в целом благоприятно отразится на развитии компании, приведет к росту объемов страховой поддержки казахстанских экспортеров и экспортной выручки предприятий. Это усилит поддержку казахстанских производителей несырьевых товаров и поставщиков услуг на внешних рынках, в том числе по реализации крупных экспортных проектов, за счет предоставления эффективных финансовых мер поддержки экспорта», - цитирует пресс-служба председателя правления компании Руслана Искакова.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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