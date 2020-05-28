9 казахстанских министерств не проводили анализ коррупционных рисков с 2016 года

9 министерств не проводили анализ коррупционных рисков с 2016 года, а в целом, как правило, справки по итогам анализов составляются формально, сообщает Акорда по итогам заседания комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции. На заседании были рассмотрены ход реализации антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы и результаты исполнения госорганами рекомендаций, внесенных по итогам проведения внешних анализов коррупционных рисков.

«В ходе реализации в 2019 году 37 пунктов плана мероприятий на 2018-2020 года по реализации антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы отмечены факты некачественного их исполнения (министерство культуры и спорта; министерство образования и науки), нарушения сроков (министерство информации и общественного развития, министерство юстиции и Верховный суд), а также иные недостатки при конечной реализации поставленных задач (министерство финансов; министерство здравоохранения)», - говорится в сообщении на сайте президента.

За прошлый год Антикоррупционной службой проведено 10 внешних анализов коррупционных рисков на центральном уровне, 226 – на региональном. По их итогам внесено 2096 рекомендаций об устранении коррупционных рисков, в рамках которых принято более 800 организационных мер, инициировано внесение изменений в 63 нормативно-правовых актов. В частности, министерством труда и социальной защиты населения изменен механизм оплаты трудоустроенных лиц в рамках госпрограммы «Еңбек»; АО «КазАвтоЖол» внесло изменения во внутренние нормативные документы в части обязательного участия представителей общественности во всех проводимых тендерах, а все государственные услуги переведены в электронный формат; комитетом науки МОН пересмотрен порядок рассмотрения финансирования научных проектов, на треть обновлен состав национальных научных советов, обеспечена открытость и объективность их деятельности путем онлайн-трансляции заседаний и открытого голосования с обоснованиями выставленных баллов.

Вместе с тем, констатировали на заседании, имеются проблемные вопросы при реализации рекомендаций. Зачастую это касается фактов, когда устранение коррупционных рисков выходит за рамки полномочий одного госоргана, что порождает длительность их разрешения. Также нет активности со стороны госорганов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора при использовании ими института внутреннего анализа коррупционных рисков. За последние 4 года они провели свыше 10 тыс. таких анализов, при этом только в 175 случаях, или 2%, сформированы рекомендации по устранению рисков.

«Как правило, справки по итогам анализов составляются формально, с вынесением дежурных рекомендаций, либо вообще констатируется отсутствие коррупционных рисков. Ряд государственных органов (министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности; культуры и спорта; национальной экономики; иностранных дел; здравоохранения; труда и социальной защиты населения; индустрии и инфраструктурного развития; сельского хозяйства; обороны) не проводили эту работу с 2016 года», - указывается в сообщении.

Что касается проблем формирования антикоррупционной культуры, образования и воспитания, то при обсуждении этого вопроса «был отмечен бессистемный характер работы в данном направлении, когда отдельные элементы выпадают из общего контекста антикоррупционной политики». В этой связи акцентировано внимание на необходимости принятия комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера, с использованием координирующей роли Антикоррупционной службы в сфере противодействия коррупции.

«Учитывая важность и актуальность формирования антикоррупционной культуры, эта работа должна иметь приоритетный характер, а соответствующие мероприятия должны найти отражение в плане по реализации антикоррупционной стратегии на предстоящий период. По итогам заседания государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал поручения по надлежащей реализации антикоррупционной стратегии, проведению анализов коррупционных рисков, а также формированию антикоррупционной культуры в обществе в свете требований главы государства», - резюмирует пресс-служба президента.