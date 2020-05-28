Продажа авиабилетов не является подтверждением возобновления международных рейсов – КГА

В комитете гражданской авиации МИИР прокомментировали продажу авиабилетов на международные рейсы. Здесь заявили, что это не гарантирует пассажиру полет по выбранному маршруту.

«В связи с продажей авиабилетов на международные направления в/из Казахстана на сайтах авиакомпаний и посредников (агрегаторов) сообщаем, что, учитывая международную практику применения глубины продажи на несколько месяцев перед началом полетов, продажа билетов на международные авиарейсы не регулируется и не ограничивается. В этой связи реализация и приобретение авиабилетов по международным направлениям в/из Казахстана не является подтверждением возобновления международных рейсов и не гарантирует пассажиру полет по выбранному маршруту и дате рейса», - говорится в сообщении КГА.

Здесь отметили, что возобновление регулярных пассажирских рейсов по международным направлениям зависит от эпидемиологической ситуации, ограничений на пересечение казахстанской границы и границ иностранных государств, а также визовых требований стран.

В целом же решение по возобновлению международного авиасообщения будет приниматься казахстанской межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции «с учетом рекомендаций министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также в зависимости от снятия ограничений на перемещение со стороны иностранных государств».